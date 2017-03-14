Дума Даугавпилсского края приняла решение о взятии займа в Госкассе в размере 645 776 евро для перестройки Вабольской школы и укреплению несущих конструкций спортзала.

Данный проект включен в инвестиционный план на 2016-2018 гг. В 2015 году в спортзале школы было констатировано небольшое движение конструкций, поэтому было принято решение временно закрыть зал для занятий спортом. Школьники занимались спортом в этот период в ближайшую волостную школу.



Ввиду того, что здание Вабольской школы очень старое (1902 года постройки), для повышения энергоэффективности там будут заменены крыша, окна и двери, восстановлен фасад, проведен ремонт помещений и оборудована система центрального отопления. Также предусмотрена перестройка инженерных коммуникаций: водопровода, канализации, освещения.

Строительные работы планируется начать в ближайшее время и завершить их к началу следующего учебного года.