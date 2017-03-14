В марте Бюро внутренней безопасности Госполиции задержало за взятки трех полицейских в Латгальском регионе.

В момент получения взятки они выполняли должностные обязанности и находились в составе патрульного экипажа дорожной полиции.



Начат уголовный процесс о взяточничестве в сфере надзора за дорожным движением. Взятка давалась за то, чтобы не оформлять административный протокол о вождении в пьяном состоянии.



Размер взятки бюро не называет.