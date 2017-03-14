14 марта в эфир радиостанции Alise Plus вышел новый выпуск программы "Народные новости".Выпуск доступен в аудио записи эфира.
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Именины:Amalda, Amilda, Imalda, Федот, Савва, Богдан, Арсений
Народные новости от 14 марта (3)
14.03.2017 06:00 | Автор: nasha.lv
Комментарии (0-10/3)
Роза Львовна 14.03.2017 07:42
4
0
Как говорят в Одессе: "Вчерашняя хохма сегодня уже не хохма."
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Тупак 14.03.2017 09:17
3
2
Эйгим правду глаголит, тока уже поднадоел.
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выап 14.03.2017 21:50
0
1
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