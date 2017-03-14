По традиции в марте и апреле в Даугавпилсе проходят мероприятия, посвященные памяти выдающегося актера, режиссера и общественного деятеля Соломона Михоэлса.

С. Михоэлс родился 16 марта 1890 года. Начиная с понедельника, 13 марта, все желающие смогут ознакомиться в Латгальской центральной библиотеке с литературной выставкой «Театральный гений из Двинска». С 14 по 16 марта педагогов и методистов приглашают на курсы «Театр и творческий процесс учеников». Записаться на курсы необходимо до 10 марта по электронному адресу elina.vasiljeva@du.lv. Занятия будут проходить в старом корпусе Даугавпилсского университета (улица Виенибас, 13) и в Центре неформального образования молодежи (улица Варшавас, 45), количество мест ограничено.

В день рождения Соломона Михоэлса, 16 марта, студенты ДУ подарят воспитанникам специального учреждения дошкольного образования № 2 постановку «Театр приходит в дом Михоэлса» (начало в 11:00); в 12:00 по традиции возложат цветы к барельефу на доме Михоэлса, после чего ассоциированный профессор ДУ Элина Васильева прочитает лекцию «Имя Михоэлса в Даугавпилсе». Завершатся мероприятия, посвященные Михоэлсу, спектаклем Даугавпилсского театра «Гамлет», начало в 18:30.

Дни Михоэлса-2017 организуют Управление культуры Даугавпилсской городской думы, Даугавпилсский университет, специальное учреждение дошкольного образования № 2, Даугавпилсский театр, Латгальская центральная библиотека и Управление образования Даугавпилса.