Министерство юстиции и Латвийский союз самоуправлений поспорили, кто должен присваивать адреса. Находящаяся в подчинении минюста Государственная земельная служба в минувшем октябре разослала 119 самоуправлениям Латвии письмо с просьбой изложить свою позицию. Ответило только 35 муниципалитетов, сообщает газета Сегодня.

Нынешняя система, когда весь процесс строительства, в том числе и присвоение адресов, и названия улиц и площадей, контролируется самоуправлением, устраивает Ригу, Даугавпилс, Юрмалу, Валмиеру.



Идея перенести в ведение государства присвоение адресов минюст не устраивает — у него на это попросту нет и финансовых, ни людских ресурсов. Сегодня в Государственной земельной службе, причем только в Риге, работают всего 14 специалистов по адресации, занятых текстовой и пространственной регистрацией объектов, обеспечивающих контроль данных, связывающихся с самоуправлениями по всей стране.