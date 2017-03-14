Рано утром 13 марта на посту видеонаблюдения сотрудники Даугавпилсской муниципальной полиции зафиксировали нападение двух мужчин на женщину, сообщается на сайте полиции самоуправления. Используя видео с городских камер наблюдения, они проследили за передвижением нападавших и зафиксировали их приметы.

Информацию о нарушителях оперативно передали мобильному патрулю и госполиции. Патрульные, прибывшие на место происшествия, застали пострадавшую женщину, которая рассказала, что двое мужчин украли у нее сумочку. Виновные были оперативно задержаны.

И пострадавшую женщину, и задержанных преступников - двоих мужчин 1987 г.р., доставили в участок госполиции для оформления заявления.