На днях Бюро по надзору за закупками опубликовало результат конкурса от Даугавпилсского Управления культуры. Проводился конкурс, как указано в документе, на обеспечение концертной программы, а вот какой именно - не написали. Победитель конкурса - российская фирма Laguna. Стоимость концертной программы, которую эта фирма должна обеспечить, составляет 39 600 евро.

Исходя из суммы, а также из того, что фирма-победитель зарегистрирована в Санкт-Петербурге, становится понятно, что в нашем городе это может быть только запланированный на праздник города концерт группы "Мумий Тролль". Понятное дело, что звезда в наш город не поедет за дешево. Однако, попытка уточнить информацию о предстоящем концерте в Управлении культуры неожиданно превратилась в "цирк с конями".



То ли по какой-то причине в этой структуре испугались вопросов о стоимости концерта, то ли была дана установка "сверху" с представителями портала Nasha.lv особо не контактировать, но заместитель руководителя Управления культуры Вита Вилевко от данной закупки в телефонном разговоре тут же открестилась: мол, не могу ничего сказать, не знаю, лучше уточните у руководителя. Руководитель структуры Э. Клещинска не смогла ничего прокомментировать, т.к. просто не взяла трубку.



В свою очередь, указанная в документе о закупке как ответственное лицо, Марите Юкша, сказала, что информация о данной закупке конфиденциальна (!). Именно по этой причине, по ее словам, в документе и указано без уточнений, на какую именно концертную программу предусмотрены 39 600 евро. И что самое интересное, конфиденциальность данной сделки является требованием договора, который заключен с фирмой Laguna.



Как известно, излишняя секретность вызывает лишние подозрения, а нежелание ответственных лиц говорить на конкретную тему их лишь усиливает. Всего пары минут в интернете хватает на то, чтобы выяснить, сколько примерно стоит концерт и данной группы, и других российских звезд. Концерт группы "Мумий Тролль", например, можно заказать за сумму до 60 000 евро. На сайтах других агентств указывают и цифры чуть поменьше, и даже "договорную" цену (смотря, куда ехать и перед кем петь). Официально выступление «Мумий Тролля» в Даугавпилсе будет стоить 39 600 евро.