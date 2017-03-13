Как сообщили в полиции, в течение последних нескольких месяцев сотрудники патрульной полиции усиленно (и успешно) контролируют перекресток улиц 18 Новембра и Лиепаяс. С начала года и до начала марта за различные нарушения на пешеходов составили более 90 протоколов. Причем поплатились пешеходы за все, что только можно: и за пересечение улицы в неположенном месте, и за отсутствие отражателей и т.п. Неприятным моментом является наказание за проступки: предупреждение или даже штраф за переход дороги в не предназначенном для этого месте в размере до 30 евро.
Напомним, что портал Nasha.lv неоднократно поднимал тему проблемного перекрестка. Пешеходы, годами привыкшие пересекать улицу в этом месте, порой забывают о том, что после реконструкции данной дороги пешеходного перехода там больше нет, а иногда и просто не хотят идти до следующего пешеходного перехода. Чтобы решить вопрос с возвратом "зебры" на прежнее место, жители района неоднократно обращались не только в Думу напрямую, но и в местные СМИ. В одном из последних писем житель данного района сетовал на то, что вопреки заверениям руководства города, с 31 января на перекрестке дежурит экипаж полиции на не трафарированной машине, который отлавливает пешеходов и выписывает им предупреждения за первое нарушение (переход дороги в неположенном месте), а во второй раз — уже штраф.
Ситуация, вероятно, достигла максимального накала. На последнем заседании Транспортной комиссии было принято решение установить на перекрестке улиц 18 Новембра и Лиепаяс светофор для пешеходов со специальной кнопкой, так сказать, "по требованию". В отсутствии пешеходов для автоводителей будет гореть зеленый свет светофора. Пешеходная полоса будет оборудована с правой стороны перекрестка (между домами 173 и 168).
Такой вот план, однако, когда именно он будет реализован, не понятно. Хочется верить, что жителям данного района не придется, как в поговорке, ждать обещанного три года. Пока же на перекрестке продолжают штрафовать всех, кто попадется.
Ситуация, вероятно, достигла максимального накала. На последнем заседании Транспортной комиссии было принято решение установить на перекрестке улиц 18 Новембра и Лиепаяс светофор для пешеходов со специальной кнопкой, так сказать, "по требованию". В отсутствии пешеходов для автоводителей будет гореть зеленый свет светофора. Пешеходная полоса будет оборудована с правой стороны перекрестка (между домами 173 и 168).
Такой вот план, однако, когда именно он будет реализован, не понятно. Хочется верить, что жителям данного района не придется, как в поговорке, ждать обещанного три года. Пока же на перекрестке продолжают штрафовать всех, кто попадется.
А нет жилета - выпишут 1 предупреждение, а повторно обещали штраф.
Так стой вечером у автобусной остановки и то предупреждение, то штраф тем кто без жилета.