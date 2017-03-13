Латвия в 2017 году вновь получила возможность принять этап мировой серии Гран-При по спидвею, который является наивысшей формой соревнований в этом виде спорта.

27 мая 2017 года на стадионе «Локомотив» в Даугавпилсе благодаря поддержке правительства Латвии и Rietumu Banka состоится третий этап серии Гран-При – финала личного Чемпионата мира по спидвею.

Сильнейшие гонщики современности из Польши, Швеции, России, Дании, США, Австралии, Великобритании, Словении и Латвии будут сражаться под прицелом телевизионных камер, которые обеспечат трансляцию этого события на 150 стран мира.



Гонку увидят миллионы жителей планеты!



Болельщики спидвея во всем мире с большим интересом ожидают новый цикл Гран-При. Как отмечают все специалисты спидвея, состав участников предстоящего чемпионата является самым интересным и интригующим за последние годы.



Многообещающим выглядит возвращение «русской торпеды» Эмиля Сайфутдинова и чемпиона Европы 2013 года словацкой звезды Мартина Вацулика. Эмиль в 2014-2015 собрал европейские трофеи высшей пробы и уже заявил, что имеет только одну цель – победу в серии ГП. Если обойдется без травм, российскому гонщику такая цель будет вполне по зубам.



Вселяют надежду на интереснейшую серию в 2017 году и амбициозные планы молодых польских звезд Бартоша Змарзлика и Петра Павлицки. Молодежь получила первый опыт полноценного сезона в серии прошлого года и теперь попытается завоевать звание чемпиона мира.



К тому же, мы станем свидетелями дебюта другого молодого поляка – яркого и боевого Мики-Мауса Патрика Дудека! От него можно ждать яркой, эффектной, местами острой езды и самых высоких результатов.



Любимцы болельщиков «Локомотива» также имеют большие планы и амбиции на новый сезон.



Шведы Фредрик Линдгрен и Антонио Линдбак, во многом благодаря выступлениям за «Локомотив», обрели высокую форму, закрепились в топе лучших гонщиков мира и снова готовы штурмовать пьедестал ГП. Да и на этапе в Даугавпилсе им обеспечена мощная поддержка болельщиков!



Австралийцы Дойл и Холдер – еще одни из главных фаворитов этого сезона. Крис явно намерен повторить успех пятилетней давности, когда уже поднимался на высшую ступень, а Джейсон показал готовность стать чемпионом мира еще в прошлом году. И только досадная травма в конце сезона помешала лидеру «Фалубаза» достичь заветной цели в карьере любого гонщика.



Датчане Ники Педерсен и Нильс-Кристиан Иверсен – «старожилы» мировой серии – провели неудачный сезон 2016 года. Но это вовсе не означает, что опытнейшие и прославленные звезды датской сборной не захотят доказать, что их рано «отправляют на пенсию». Ники – опытный боец, стал чемпионом Европы 2016 года и готовится дать серьезный бой более молодым и амбициозным соперникам.



Лидеры «Вроцлава» Тай Воффинден и Мацей Яновски находятся в самом расцвете сил и совершенно точно ставят перед собой самые высокие цели! Колоритный британец, вице-чемпион прошлого года, обязательно постарается вернуть себе звание чемпиона мира, которое завоевал двумя годами ранее.



Да и опытнейший словенец Матей Жагар не сказал еще последнего слова и попытается выиграть первую медаль за долгие годы своего участия в серии.



И, конечно, любимец публики, действующий чемпион мира ,легенда американского и мирового спидвея – Грег Хэнкок ! В свои 46 лет будет бороться за пятый титул чемпиона мира!



В этой звездной компании по дикой карте выступит и лучший латвийский гонщик! Кто это будет ?! Уже в конце апреля мы узнаем имя нашего гонщика который обязательно даст бой грандам мирового спидвея !



Одним словом, в цикле Гран-при 2017 года можно готовиться к зрелищной, бескомпромиссной и захватывающей борьбе. Особенно приятно и ценно, что третий этап этой потрясающей серии 27 мая пройдет в Даугавпилсе.



А значит, все латвийские любители спидвея снова смогут насладиться высочайшим уровнем соревнований и поболеть за лучшего гонщика Латвии в борьбе с мировыми звездами спидвея!



Приглашаем вас на легендарный стадион «Локомотив» в Даугавпилсе! Вы получите уникальную возможность вживую насладиться грандиозными спидвейными баталиями, поболеть за наших ребят, пережить незабываемые эмоции и впечатления!



Стань частью истории латвийского и мирового спидвея!



Начало соревнований – в 18.45, стадион открывается в 16.45.



Источник: lokomotive.lv