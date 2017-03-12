За прошедший месяц цены на продукты питания в латвийских магазинах выросли примерно на треть. В первую очередь это касается молочных продуктов. Но за ними не отстают крупы, овощи, мясо и рыба. Власти только разводят руками — мол, у нас свободный рынок, и повлиять на рост цен они не могут. Дело дошло до того, что в той же Германии, где средние зарплаты на порядок выше, чем в Латвии, большая часть продуктов питания стоит дешевле. И специалисты предупреждают, что это только начало. Цены будут только расти.

Молоко ценой 1 евро





Еще перед Новым годом средняя цена пакета молока емкостью один литр составляла около 60 евроцентов. Сейчас дешевле одного евро его уже не найти. Аналогичная ситуация произошла и с творогом. Где–то два месяца назад 200–граммовая пачка творога 9%–ной жирности стоила около 50 евроцентов, а сейчас уже 80 евроцентов.



Сливочное масло: до Нового года его можно было купить за 80–90 евроцентов, а в конце февраля — уже за 1,3–1,5 евро. Рост цен произошел по всем позициям молочных продуктов.



Но ведь еще несколько лет назад, когда в результате российских контрсанкций для латвийских (и не только) производителей закрылся российский рынок, наши крестьяне заявляли, что из–за низких закупочных цен на молоко им придется забивать коров и сворачивать свой бизнес, если правительство и Евросоюз не компенсируют им убытки. Это и произошло, какие–то деньги им выплатили. Ведь это только в сельскохозяйственном бизнесе можно требовать возмещения недополученной прибыли.



Сейчас ситуация обратная, но потребителям никто не возместит их потери от удорожания конечного продукта. Как говорится, крутитесь сами. На своем пути от коровы до прилавка магазина молоко проходит несколько производственных этапов. И на каждом из них никто своей выгоды не упустит.



В недавнем отчете, подготовленном Министерством земледелия, фиксируется, что "наблюдается быстрый рост закупочных цен на молоко". В среднем, начиная с августа, они увеличивались в Латвии на 14% в месяц, а по сравнению с декабрем 2015–го за год выросли на 39%. Тем не менее есть еще резерв для увеличения, ведь в Евросоюзе в целом закупочные цены выше еще на 17%.



Говоря человеческим языком, рост цен на молочные продукты в ближайшем будущем не остановится. В качестве объяснения этой метаморфозы чиновники кивают на внешние факторы. Мол, на мировом рынке в целом уменьшается предложение молока — производство снижается в ЕС (реагируя на сигналы рынка) и в Австралии (неблагоприятные погодные условия); возрастает спрос на молочные продукты в Китае, России, Мексике.



Конечно, молоко в жидком виде никто в Китай или Мексику (Россия для нашего экспорта закрыта) не повезет. Речь идет о сухом молоке и сливочном масле. Этот товар считается биржевым, и сделки по поставкам происходят по аналогии с нефтью, а это означает, что открывается широкое поле для спекуляции.



Раньше биржевые трейдеры (которые и на ферме никогда не были) играли на понижение, а теперь и на повышение. На них и ориентируются молокозаводы. К тому же границы у нас открыты, и никто не мешает фермеру отвезти свой продукт в Литву, Эстонию, Польшу, словом, туда, где у него купят молоко дороже.



А что будет дальше?



"Есть некоторые признаки, что на сегодняшний день цена на молоко как на сырье может немного снизиться. Такая ситуация на рынке постоянна, мы можем назвать это небольшим колебанием цен. Говорить о серьезном росте или падении мы не можем", — прогнозирует председатель Латвийского центрального союза переработчиков молока Янис Шолкс.



Молоко крестьяне отдают переработчикам по средней цене 25–30 центов за литр. Но на прилавке товар стоит уже 1 евро. Оно и понятно: и молокозаводы, и торговые сети тоже хотят зарабатывать.



Мясо от молока не отстает



Со второго квартала 2016 года в ЛР отмечался также рост цен на свинину, сильно упавшую в прошлом в цене благодаря все тому же российскому эмбарго. В декабре в среднем мясо закупалось у крестьян по 1,59 евро за кг, что на 30% выше, чем годом ранее, и на 3,7% дороже, чем в среднем по ЕС.



В ближайшем будущем рост цен на свинину продолжится. На внешние факторы наложился еще и внутренний. Вирус африканской чумы свиней проник на крупные свинофермы. Счет забитого поголовья пошел уже на десятки тысяч голов. И никто не даст гарантии, что, даже несмотря на жесткие карантинные меры, бацилла не проникнет на очередную свиноферму. И зараженная свинина будет сожжена, вместо того чтобы оказаться на прилавках. А недостаток предложения автоматически влечет за собой рост цен. К тому же свиноводам надо как–то возмещать свои убытки.



Но при этом африканская чума свиней регистрируется не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной. Там тоже вводятся карантинные меры, предусматривающие запрет на вывоз свинины.



На 18% по сравнению с 2016–м повысилась и закупочная цена на говядину — 2,37 евро за кило. B этом плане Латвия сильно отстает от цен ЕС, которые на 37% выше. Впрочем, говядина уже давно не по карману среднестатистическому латвийцу. Килограмм вырезки ирландской говядины в супермаркете у нас продается по 8–9 евро за килограмм. Это уже деликатес, а не повседневная еда.



Остается курятина, вполне приличное

мясо. Тем более что в Латвии имеются свои крупные птицефабрики в Кекаве и Бауске, которые некоторое время назад приобрела литовская компания, также занимающаяся торговлей зерном. Правда, курам может угрожать птичий грипп, о приближении которого заявляют ветеринарные врачи. Но птица подрастает до товарного веса за три месяца, а не за год, как поросята. Поэтому даже в случае самых неблагоприятных факторов потери можно минимизировать.



На цены на курятину впрямую влияют цены на зерно. Ведь бройлеров откармливают именно им. Урожай зерновых в 2016 году не принес радости земледельцам: из–за погодных условий снизился не только валовый сбор, но и качество. Более 80% собранного пришлось отправить на корм скоту, в то время как в последние три года эта доля была менее трети.



В результате продовольственная пшеница в декабре 2016 года стоила 152,97 EUR/т, что на 2,6% выше, чем в ноябре, но на 3,4% дешевле, чем годом ранее. Цены на пшеницу у нас практически такие же, как в целом по Евросоюзу (–0,6%). Существенно (–12%) дешевле только пшеница кормовая. Птицеводы пока высказывают умеренно оптимистические прогнозы по росту цен на курятину.



Лосось поразила вошь



Ушли в прошлое скидочные акции на норвежский лосось, когда килограмм разделанной рыбы стоил 3,5 евро. Сейчас продукция рыбзаводов, где в садках содержится до 500 тысяч особей, продается как минимум в два раза дороже. Здесь причиной водяная вошь — небольшой рачок, который поселяется на рыбьих жабрах. В условиях скученного пространства садков он размножается бешеными темпами.



В результате рыба теряет товарный вид и даже гибнет. В той же Норвегии сейчас наблюдается настоящее нашествие паразита. Рыбы производится меньше, что моментально влияет на цену.



Пока эксперты обнадеживают, что цены на яйца, по крайней мере, останутся на прежнем уровне. Что же касается остальных групп товаров, то здесь оптимизма нет.



