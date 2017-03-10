Забег в розовом, посвященный 8 марта состоится 11 марта в 12 часов. Старт – возле железнодорожного вокзала.

Цель забега – пропагандировать здоровый и активный образ жизни. Впервые для участия в мероприятии приглашены и любители скандинавской ходьбы. Организаторы напоминают, что участники должны украсить свой наряд розовым элементом, хотя бы ленточкой яркого цвета.



Заявки на участие можно подавать 11 марта возле железнодорожного вокзала до 11.30. В 11.45 начнется разминка вместе с фитнесс-центром «Intense Fitness”. Маршрут забега – по улице Ригас, вокруг Дубровинского парка, финиш – у пожарного депо.



После финиша участников ждут призы. Будет также организована лотерея. В 12.40 – танцуем вместе с «Zumba fitness» Светланы Лонской.



В связи с проведением мероприятия движение автотранспорта вокруг парка Дубровина 11 марта 2017 года с 12:00 до 13:00 будет организовано не так, как обычно. Управление коммунального хозяйства просит автоводителей быть внимательными и соблюдать дорожные знаки.

