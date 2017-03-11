4 марта в Таллине состоялся престижный международный 27-й «Таллинский Бульдог». Чемпионат проводится по олимпийским правилам WKF и собрал 500 участников из Эстонии, Латвии, Литвы, России, Беларуси, Грузии. Как правило, на «Бульдоге» выступают спортсмены очень высокого уровня подготовки. Зная это обстоятельство, тренеры SOCHIN каратэ клуба, подготовив команду спортсменов,впервые представляли г. Даугавпилс на таких серьезных соревнованиях.

Результаты чемпионата следующие.

Денис Куранов в категории юниоров до 61 кг в кумите (поединках) завоевал третье место (бронза). Поединок за серебро Денис проиграл с равным счетом, но только по решению судей (хантей),что говорит о его хорошей подготовке.



Сергей Кудлис, выступая в категории кумите до 76 кг прошел во второй круг, но проиграв в дальнейшем, призером не стал - 7 место.



Алиса Иванько в категории кадетов,кумите до 47 кг. также прошла во второй круг ,но в итоге заняла 5 место,что для ранга чемпионата является неплохим результатом.



Вадим Савельев ,в категории миникадетов, выступал отлично, но не став призером получил бесценный опыт участия.



В командных поединках "стенка на стенку" спортсмены SOCHIN совместно с клубом FUDZI (Рига) заняли почетное 4 место. Очень высокий уровень участников из российских клубов Раменки (Москва) и Альфа (Санкт-Петербург) не позволил нашим спортсменам подняться на пьедестал.



Впереди у спортсменов SOCHIN очень много международных стартов по олимпийскому каратэ.