10 марта в прямом эфире радио Alise Plus в рамках программы "Диалог с городом" прошли дебаты с участием Рихарда Эйгима и кандидатом в депутаты от партии "Евроскептики - Партия действия" — Руслана Ковалева.

Ведущий в студии - Александр Комаров.



Программа доступна в записи эфира.