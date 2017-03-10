10 марта в прямом эфире радио Alise Plus в рамках программы "Диалог с городом" прошли дебаты с участием Рихарда Эйгима и кандидатом в депутаты от партии "Евроскептики - Партия действия" — Руслана Ковалева.
Ведущий в студии - Александр Комаров.
Программа доступна в записи эфира.
Программа доступна в записи эфира.
Комментировать озвученную лабуду нет никакого желания.
Флаг вам в руки и барабан на шею, господин депутат!
Комментировать озвученную лабуду нет никакого желания.
Флаг вам в руки и барабан на шею, господин депутат!
Перспективы на "просветление" у Даугавпилса нет.
Мрак... сплошной мрак.