Балвская полиция предупреждает жителей о преступниках, которые спаивают жертв, а затем их грабят.

Некого мужчину доставили в больницу с тяжкими телесными повреждениями. В ходе расследования полиция установила, что он был избит во время совместного распития алкогольных напитков с малознакомыми людьми, после чего они украли у пострадавшего телефон и деньги (200 евро).



За последнее время таких случаев было несколько. Злоумышленники ищут потенциальных жертв на автостанции, где им предлагают вместе выпить. Возможно, в алкоголь добавляют еще какие-то опьяняющие препараты. Перед этим чаще всего человека просят что-нибудь купить в магазине, чтобы, пока он рассчитывается за покупку, запомнить его пароль банковской карты.



Полиция продолжает расследование и предупреждает жителей об опасности.