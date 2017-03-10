Даугавпилсская дума вновь попалась на скандальной закупке. 20 января самоуправление объявило конкурс на строительство четырех детских площадок, который завершился 31 числа того же месяца. Каждый день с момента завершения конкурса редакция портала Nasha.lv внимательно следила за объявлением победителя.

Публикация результатов была крайне затянута. Вероятно, руководство города надеялось, что объявив результаты спустя 1,5 месяца после закрытия конкурса, в праздничный день 8 марта, никто не обратит внимания на малоизвестную фирму, которой дума перечислит более 115 тысяч евро. Но мы ждали. Сюрпризов, впрочем, не оказалось. Очередная закупка Даугавпилсской думы ушла «своим».



В трех из четырех частей закупки победителем была признана даугавпилсская фирма Vaveļ. 115 тысяч евро дума отдала предприятию, записанному на жену главного инженера по телекоммуникациям фирмы Dautkom. Предприятием руководит она же - Илона Артимович. Супруг ее - Роман - является прокуристом, то есть - имеет доверенность от фирмы полностью представлять предприятие.



Фирма Vaveļ открыта в 2012 году, но последние изменения в капитале, составе учредителей и правлении фирмы были сделаны 31 января этого года - в последний день конкурса. Профильной деятельностью фирмы являются работы по электроинсталляции, а никак не строительство детских площадок. Никаких данных о постройке детских площадок фирмой Vaveļ нет, хотя положение конкурса обязывает участников иметь опыт в оказании подобных услуг в течение последних 5 лет.



Как свидетельствуют данные Lursoft, в фирме Vaveļ отсутствуют данные о работе в 2016 году, но в 2015-м предприятие работало с оборотом около 15 тысячи евро, заработав убыток в размере 2,7 тысяч евро.



Дума, судя по всему, по каким-то причинам не учитывает данные факты, и 8 марта заключает договор на строительство детских площадок - в парке Акменс, в районе улицы Базницас и возле Ругельского водохранилища. За первую площадку самоуправление заплатит фирме Vaveļ 43 043 евро (без НДС), за вторую - 31 230 евро, за третью - 42 956 евро.



Разбираясь в муниципальных конкурсах, сложно обнаружить такой, где не прослеживалась бы связь с лицами или предприятиями, близкими к Dautkom. О возможной коррупции в Даугавпилсской думе говорят уже со страниц не только городских, но и республиканских СМИ.



Напомним, что в конце прошлого года в самоуправлении разразился скандал. Муниципальный конкурс на строительство детских площадок в городе внезапно выиграла мало кому известная фирма Enlife. К слову - на момент конкурса в ней, как сообщается в СМИ, состоял только один человек. Фирма не имела ни опыта, ни оборудования ни даже оборотов. И тем не менее, думская комиссия признала ее победителем. С ней был заключен контракт на 148 тысяч евро. По неофициальной информации, выиграть конкурс фирме помогли ее теснейшие связи с компанией Dautkom - в правление предприятия входила журналист из упомянутого телеканала.



Очевидно: новый муниципальный конкурс при более чем подозрительных обстоятельствах вновь выиграло предприятие, близкое к группе компаний Dautkom. Многие начинают задаваться вопросом - сколько еще муниципальных средств из подконтрольной думы успеет освоить Dautkom и связанные с ним лица и компании до смены власти в городе?