В окрестностях Даугавпилса еще одна дорога оказалась под водой из-за разлива реки Даугавы. Для движения закрыли участок на 3 км. дороги Бебрене-Зарини-Двиете, сообщает предприятие "Latvijas Valsts ceļi".

Объехать затопленный участок дороги можно по шоссе Илуксте-Бебрене-Биржи и Екабпилс-Дигная-Илуксте.

