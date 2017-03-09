9 марта в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".
Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Возврат в прошлое. Как компания Даутком искажает историю правления мэров Даугавпилса.
2. Фактический уровень безработицы в Даугавпилсе против громких заявлений властей.
3. Опустошение думой резервного фонда. Как тратятся средства на непредвиденные обстоятельства.
4. Подноготная думских закупок "для своих". (Дополнительные ссылки http://sergbrezhnev.livejournal.com/33143.html)
5. Срываем макски. Кто стоит за грязными публикациями сайта kompromats.lv?
6. К скандальным событиям в Даугавпилсе привлечено внимание главных латвийских СМИ. Газета Diena разбирается в истории событий, связанных с убийством Григория Немцова.
Программа "Игры престолов" от 9 марта доступна в записи эфира.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Возврат в прошлое. Как компания Даутком искажает историю правления мэров Даугавпилса.
2. Фактический уровень безработицы в Даугавпилсе против громких заявлений властей.
3. Опустошение думой резервного фонда. Как тратятся средства на непредвиденные обстоятельства.
4. Подноготная думских закупок "для своих". (Дополнительные ссылки http://sergbrezhnev.livejournal.com/33143.html)
5. Срываем макски. Кто стоит за грязными публикациями сайта kompromats.lv?
6. К скандальным событиям в Даугавпилсе привлечено внимание главных латвийских СМИ. Газета Diena разбирается в истории событий, связанных с убийством Григория Немцова.
Программа "Игры престолов" от 9 марта доступна в записи эфира.
tak 4to golosuem za nego