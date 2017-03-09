В окрестностях Даугавпилса ситуация с паводком за минувшие сутки существенно не изменилась, сообщили СМИ в краевой думе.

Уровень воды в Даугаве сегодня утром составлял 5,87 м., что меньше на 5 см., чем сутками ранее. Затор на Даугаве в районе Ницгале не сдвинулся с места, и речная вода продолжает заливать территории вокруг.



Напомним, что паводковые воды отрезали от мира поселки: Рыбаки, Айзпутес, Ницгале и Пиедаугава. Затоплены также дачные кооперативы "Любасты" и "Малютки".



Люди, живущие в зоне затопления предупреждены об опасности.