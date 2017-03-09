В целях борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы на латвийско-белорусской границе возведут ограду длиной в несколько десятков километров.

Уже объявлена закупочная процедура на разработку технического проекта оборудования латвийско-белорусской границы и авторский надзор. Срок подачи предложений — 20 марта, сообщается на сайте Государственного агентства обеспечения.



Согласно технической спецификации закупки, поставщик должен подать не менее трех вариантов конструкции ограждения, которое будет комбинированной металлической оградой из проволоки и колючей проволоки высотой не менее двух метров.



Протяженность латвийско-белорусской границы — 176 километров. Работы по ее обустройству могут начаться в 2018 или 2019 году.