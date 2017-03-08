Уже три поселка затоплены в Даугавпилсском крае. Уровень воды сегодня поднялся выше 6-ти метров. Местные жители уже привыкли каждую весну самое ценное из подвалов переносить на верхние этажи домов. Наготове и лодки. Пока здоровью людей вода не угрожает. Но спасатели уже готовятся прийти на помощь.

К экстремальным условиям мы привыкли — рассказывают жители поселка Рибаку. Каждый год весной вода затапливает окрестности. И хотя дороги уже больше похожи на ручьи, это не мешает людям вовремя приходить на работу и в школу.



«Машины переместили вот сюда. С собой беру топор — на всякий случай. Еще надо ложки подготовить. Только автолавка приезжала. Мы продуктов закупили побольше. У нас и свои продукты есть — картошка, капуста, сало. Держимся!», - рассказывает житель поселка Рибаку Иварс Великс.



Мороз и затянувшаяся зима стали причиной ледовых заторов. А с ними — и более стремительное повышение уровня воды, чем в прошлом году. Школьник Гунтарс такого быстрого подъема в своей жизни еще не видел.



«Мы считаемся с тем, что живем в деревне. И к наводнениям готовы. Но сегодня, когда увидел, что творится, за голову схватился. В шоке был от скорости подъема воды. Да еще и снегопад. Воды будет еще больше», - сетует ученик 11 класса Ваболской средней школы Гунтарс.



Самое серьезное наводнение здесь было в 2013-ом. Тогда уровень воды в Даугаве у Даугавпилса достиг почти 8 метров. Затопило почти тысячу гектаров сельхозземли, дороги и другие территории. На этой неделе жители Рибаку дежурят по ночам, чтобы отслеживать движение воды. Людям постарше приходилось покидать дома из-за наводнений.



«Лёд на тебя идёт, и идёт, и оттесняет. Очень страшно. В 56-ом наводнение было таким сильным, что дома затопило до половины. Нас с детьми посадили в лодки и эвакуировали», - вспоминает Великс.



Сегодня утром уровень воды в Даугаве в Даугавпилсском крае достиг 6 метров и 24 сантиметров. Спасатели говорят — ситуация не критическая. Но в любой момент она может измениться.



«Вряд ли наводнение будет столь же серьезным, как в 2013-ом. До критического уровня еще довольно далеко. Правда, и погода непредсказуема. Она может повлиять на уровень воды», - говорит замначальника командира Латгальской бригады ГПСС Валдис Страуме.