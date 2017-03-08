В Латгалии в окрестностях Даугавпилса из-за оттепели и паводка под воду ушли уже две автодороги.
В Илукстском крае затоплена и закрыт для движения участок с 1,2 по 3,6 км. дороги Илуксте-Парцелтуве. Этот участок объехать невозможно. Вчера оказался затопленным и закрыт для движения участок дороги Илуксте-Урбанишки-Даугавпилс у дома Atraitnītes в Даугавпилсском крае. Данный закрытый участок дороги можно объехать по автодороге Илуксте-Бебрене-Биржи доо дороги Свенте-Субате.
Об условиях на дорогах Латгалии жителей просят сообщать по тел.: 8000 5555 или на электронную почту: sic@lvceli.lv
Об условиях на дорогах Латгалии жителей просят сообщать по тел.: 8000 5555 или на электронную почту: sic@lvceli.lv
Во вторник в Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье - виндсерфинг, в Швейцарских Альпах - фристайл, в деревне Гадюкино - дожди.
В среду ещё лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге, совсем хорошо в Венеции, деревню Гадюкино - смоет.
Московское время - 22 часа 5 минут. На "Маяке" - лёгкая музыка.
"Волга впадает в Каспийское море. Как бы чего не вышло..."" (Человек в футляре.)