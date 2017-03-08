Этот вопрос был рассмотрен на заседании комиссии городского строительства и среды. Авторы идеи просят самоуправление выбрать место для установки стелы.
Для размещения колонны было предложено два варианта: на лютеранском кладбище, где уже есть мемориал, и в сквере у здания полиции самоуправления.
Члены комиссии были едины во мнении, что стела должна находиться на лютеранском кладбище.
В планах Центра информации и яунсардзе установка таких памятников и в других местах Латвии.
Члены комиссии были едины во мнении, что стела должна находиться на лютеранском кладбище.
В планах Центра информации и яунсардзе установка таких памятников и в других местах Латвии.
Это что, всё дело рук совков дебилов?
Это что, всё дело рук совков дебилов?
Даже тогда, когда эти ублюдки говорят на каком ни будь языке, они вне наций и вне народностей.
Карма у них такая, мать их ети. )
Даже тогда, когда эти ублюдки говорят на каком ни будь языке, они вне наций и вне народностей.
Карма у них такая, мать их ети. )
Полно право, к чему такая не определённость. )