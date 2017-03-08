Этот вопрос был рассмотрен на заседании комиссии городского строительства и среды. Авторы идеи просят самоуправление выбрать место для установки стелы.

Для размещения колонны было предложено два варианта: на лютеранском кладбище, где уже есть мемориал, и в сквере у здания полиции самоуправления.

Члены комиссии были едины во мнении, что стела должна находиться на лютеранском кладбище.



В планах Центра информации и яунсардзе установка таких памятников и в других местах Латвии.