Милые и очаровательные женщины!
Поздравляю Вас с Международным женским днем!
Этот замечательный праздник приходит к нам с началом весны. Он наполнен теплым солнечным светом и улыбками, украшен цветами.
Образ женщины у нас всегда ассоциируется с красотой, нежностью и материнством.
Благодаря Вам, дорогие женщины, мы - мужчины, становимся сильнее, стремимся добиться высот, совершаем благородные поступки!
Спасибо Вам, дорогие, за Вашу любовь, доброту и терпение. Пусть в Вашей жизни будет больше ярких и радостных дней. Пусть Ваши близкие радуют Вас добротой и заботой.
Образ женщины у нас всегда ассоциируется с красотой, нежностью и материнством.
Благодаря Вам, дорогие женщины, мы - мужчины, становимся сильнее, стремимся добиться высот, совершаем благородные поступки!
Спасибо Вам, дорогие, за Вашу любовь, доброту и терпение. Пусть в Вашей жизни будет больше ярких и радостных дней. Пусть Ваши близкие радуют Вас добротой и заботой.
Всегда Ваш,
депутат Сейма
Рихард Эйгим
депутат Сейма
Рихард Эйгим
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