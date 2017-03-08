Сегодня, в Международный женский день, прекрасная половина человечества принимает поздравления, цветы и подарки!
Коллектив портала Nasha.lv поздравляет всех женщин Даугавпилса с прекрасным весенним праздником — олицетворением красоты и нежности.
Дорогие женщины, милые, прекрасные, обаятельные!
Мы желаем Вам красоты, любви, удачи и достатка! Пусть у каждой из Вас всегда будет повод для солнечных улыбок, а рядом с Вами будут верные, любящие и надежные мужчины! Заботы Вам и внимания! И пусть каждый Вашей жизни будет похож на 8 марта!
С праздником, очаровательные наши!
С огромным чувством любви и восхищения,
Коллектив портала Nasha.lv
Коллектив портала Nasha.lv
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