В результате весеннего паводка в Даугавпилсском крае затопило дорогу Илуксте-Урбанишки-Даугавпилс. На участке у дома Atraitnītes, на восьмом километре дороги движение перекрыто. Объехать закрытый отрезок дороги можно по автодороге Илуксте-Бебрене-Биржи до дороги Свенте-Субате.

Специалисты ответственных служб также сообщают, что грунтовые дороги из-за погодных условий местами стали не проездными. Покрытие таких дорог от влаги стало неустойчивым, появились дефекты. Тяжелая техника, проходящая по ним, может их испортить окончательно.



Latvijas Valsts ceļi призывает сообщать об условиях на дорогах по бесплатному круглосуточному телефону 8000 5555 или на электронную почту mailto:sic@lvceli.lv.