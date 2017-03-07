Вчера движение автотранспорта в Латгалии сильно осложнили погодные условия. Как сообщила полиция, из-за обильного снегопада было затруднено движение по дороге Даугавпилс-Медуми. Дорога была заблокирована на участке с 144,7 по 156.4 км. Позднее движение было частично восстановлено, и его регулировала полиция.



В свою очередь дорогу Илуксте-Рубанишки-Даугавпилс на 8 километре затопило водой.



Актуальную информацию о состоянии дорог в регионе можно проверить на сайте предприятия Latvijas Valsts ceļi.



По прогнозу сегодня в Латгалии снова пройдет снегопад. В Даугавпилсе он уже начался.