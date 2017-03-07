Вследствие резко поднявшегося уровня воды в реке Даугава оказался отрезан от остального мира поселок Рыбаки в Даугавпилсском районе. Как сообщают СМИ, все ответственные службы, включая спасателей, оповещены о создавшейся ситуации и в случае необходимости готовы прийти людям на помощь.

На Даугаве продолжается ледоход, местами сохраняются ледовые заторы. Вскоре ожидается приход масс льда из Белоруссии, поэтому возможно дальнейшее повышение уровня воды.