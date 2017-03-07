Приближается весна, время, когда становится теплее, светлее, начинают распускаться деревья и цветы. С весной у нас ассоциируется и Международный женский день 8 марта.

По традиции 8 марта в Даугавпилсе проводятся игры в хоккей и забег с участием женщин. В этом году погрузиться в атмосферу спорта, поучаствовать и активно провести этот праздник приглашаются не только милые дамы.

Начало хоккейного матча с участием женских команд Даугавпилса, Риги и Литвы 8 марта в 18:30 в Даугавпилсском ледовом дворце. Вход свободный.