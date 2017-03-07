Согласно закону, вступившему в силу с 1 марта этого года, процедура закупок стала существенно либеральнее. В закон были внесены требовния, применяемые в ЕС.



Так, закон в новой редакции гласит, что закупки на услуги и поставки должны быть объявлены, начиная с 10 тысяч евро, а для строительных работ - с 20 тысяч евро. По правилам, которые существовали до 1 марта, процедура закупок на услуги и поставки применялась с 4000 евро, для строительных работ - с 14 000 евро.



Упрощенный порядок закупки отныне применяется на закупки товаров и услуг на сумму до 42 000 евро, а на строительные услуги - до 170 000 евро.

Более простой порядок закупок установлен на целый ряд услуг и товаров, в частности, здравоохранение, социальная сфера и другие. При этом, из списка услуг, где применяется упрощенная процедура, исключены организация командировок, услуги переводчиков и фотографов.



Законом предусмотрено внесение депозита, в случае, если один из претендентов желает оспорить итоги конкурса. Депозит составляет 0,5% от предусмотренной цены договора, но не более 840 евро для услуг и товаров, и до 15 000 евро - для строительных работ. Также, претенденты с 1 марта получили возможность подавать заявки в электронном виде.



Облегчение процедуры закупок, с одной стороны, позволяет более оперативно решать хозяйственные вопросы государственным и муниципальным предприятиям, с другой, неизбежно, вызывает слишком много вопросов. Особенно в Даугавпилсе, где конкурсы, традиционно, весьма скандальны. Здесь и требования конкурса "для своих", и отсев неугодных по формальным причинам, и фирмы, зарегистрированные накануне конкурса - весь арсенал предпринимателей, связанных с политиками. Новый закон, полагают опрошенные эксперты, только увеличивает возможности проведения некорректных конкурсов.