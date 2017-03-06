4 марта в Даугавпилcском Олимпийском центре состоялся последний этап Чемпионата Даугавпилса по футзалу. За победу боролись восемь команд. Титул чемпиона по праву достался команде «Имбирь».

Команда «Имбирь» гарантировала себе победу в чемпионате по футзалу еще за один тур до окончания чемпионата, когда 25 февраля со счетом 22: 2 разгромила команду BFC Daugavpils, тем самым став недосягаемой для соперников.



Несмотря на досрочное определение победителей турнира, все же, завершающий тур соревнований получился не менее интересным, ведь судьба серебряных и бронзовых медалей еще решена не была. Благодаря уверенной победе (11:4) BFC Daugavpils над Sparta Demene и поражению Ilūkste от игравших в ранге чемпиона Cafe Imbir 4:6, команда BFC Daugavpils смогла обойти Ilūkste и стать второй.



Результаты игр завершающего тура чемпионата Даугавпилса по футзалу:



FK SVENTE – PAŠV.POLICIJA 1:5

LDZ LOKOMOTĪVE/RSS LRC – PŠFK HEKTORS 12:2

BFC DAUGAVPILS – SPARTA DEMENE 11:4

CAFE IMBIR – ILŪKSTES NSS 6:4



Места в чемпионате города распределились следующим образом:



1. Cafe Imbir

2. BFC Daugavpils

3. Ilūkste

4. Sparta Demene

5. LDZ Lokomotīva/RSS LRC

6. PŠFK Hektors

7. Pašvaldības policija

8. FK Svente



По завершению игр в ДОЦ состоялась торжественная церемония награждения победителей. Футболисты команды «Имбирь» на финальной фотосессии чемпионов не скрывали счастья и удовлетворение от победы!



После игры журналистам «НАШЕЙ» удалось пообщается с одним из создателей команды-чемпиона Игорем Прелатовым.



- Создавая команду, мы даже не задумывались о каком-то высоком результате. Собирали людей с кем давно знакомы, с которыми бы могли приятно и интересно проводить время на поле и вне его. В принципе, так все и получилось! Было несколько игр, когда нам приходилось отыгрываться или играть без замен, в меньшинстве. Во всех этих сложных ситуациях ребята проявили себя как команда, где каждый готов, стиснув зубы, плечом к плечу, подстраховывая и помогая другу другу работать на результат.

Мне, как человеку, в отличии от остальных ребят, не имеющему большого футбольного багажа, наверное, было особенно интересно и сложно одновременно. Хочу поблагодарить ребят за поддержку и возможность испытать что-то новое и получить множество позитивных эмоций.

Призываю всех горожан быть активными и, в меру своих возможностей и интересов, участвовать в спортивной жизни города!, - сказал Игорь Прелатов.



Портал Nasha.lv поздравляет команду «Имбирь» с победой и желает успехов и новых побед!