3 марта в ходе проходившей в Даугавпилсе международной конференции "Бизнес в Даугавпилсе и Латгальская СЭЗ" был подписан договор о сотрудничестве между Латгальской специальной экономической зоной и Витебской свободной экономической зоной.

С Латвийской стороны документ подписала руководитель администрации Латгальского региона планирования и управляющая Латгальской СЭЗ Ивета Малиня-Табуне, а с белорусской стороны - руководитель администрации Витебской СЭЗ Сергей Юркевич.



Было подписано соглашение о сотрудничестве между Латвийской торгово-промышленной палатой и Витебским филиалом Белорусской торгово-промышленной палаты.



В свою очередь эксперты рассказывали о том, что предприниматели могут получить максимальную отдачу, используя предлагаемые СЭЗ преимущества. Рассказали гостям и о бизнес-инкубаторах.