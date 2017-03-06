8 марта в Даугавпилсском театре состоится премьера безумной комедии на русском языке «Любовь до потери памяти» (режиссер Ивар Лусис).

На прием к врачу приходит пациент, утверждающий, что периодически страдает потерями памяти. Врач быстро убеждается в справедливости слов пациента: тот забывает только что сказанное. Ситуация становится еще более запутанной, когда к доктору приходит жена пациента и утверждает: ее муж посещает врача уже полтора года. Врачу начинает казаться, что это он страдает расстройством памяти… Рассказ начинается как бы с простого диагноза, но быстро обрастает всевозможными курьезами, внезапно вспыхнувшими романтическими чувствами и в конце превращается в настоящий детектив.

В основе спектакля лежит пьеса российского драматурга Валентина Красногорова. Это комедия-головоломка, так как до последнего мгновения неясно, кто из героев потерял рассудок, а кто просто лжет. Режиссер спектакля «Любовь до потери памяти» Ивар Лусис отмечает, что Валентин Красногоров – признанный российский мастер комедии, одаренный неисчерпаемым юмором и хорошо понимающий человеческую природу.

В творческой команде спектакля работают сценограф Кристапс Скулте, художник по костюмам Юлия Ляха и художник по свету Сергей Васильев. В ролях: Михаил Самодахов, Виктор Янцевич, Ирина Кешишева, Юрий Лосев, Жанна Лубгане.

Премьера 8 марта в 18:30. Ближайший спектакль - 1 апреля в 18.00.