В четверг, 2 марта, помощь понадобилась пяти людям, оказавшимся на льдине посреди Даугавы в Краславском крае.

Когда Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов, ей сообщили, что на оторвавшейся льдине находятся десять человек.



Когда спасатели добрались до места происшествия, пять человек уже смогли добраться до берега самостоятельно. А вот еще пятерых пришлось спасать с помощью специальных средств, а затем передать медикам.



До сих пор крупнейшей операцией по спасению людей со льдины считается инцидент, случившийся в конце марта 2013 года. Тогда более сотни любителей подледного лова попали в беду в Майори и Вакарбули. Людей удалось успешно спасти, задействовав лодки, а также военный корабль и вертолет.