В большинстве самоуправлений Латгалии остро встал вопрос о судьбе некоторых маршрутов пассажирских автоперевозок. Там сложилась ситуация, когда дотации от государства на некоторые маршруты превысили критическую планку в 80%. Перевозчикам остается либо прекращать обслуживание этих маршрутов, либо сокращать свои расходы.

Подводя отраслевые итоги прошлого года, Государственная автотранспортная дирекция обнаружила, что немалая часть региональных маршрутов требует государственных дотаций более чем на 80%. Они откровенно нерентабельны. По мнению дирекции, сеть маршрутов следует оптимизировать.



В Лудзенском крае из 19 маршрутов только один работает без убытков, остальным нужны дотации в пределах 67-94%. Руководитель предприятия-перевозчика из Лудзы Гунтар Лосевич отмечает, что каждый год количество пассажиров падает примерно на 10-15%, и причин тому несколько:



«Проблема, когда жители сами по себе уезжают работать за границу или перебираются в какие-то центры из деревень только потому, что там нет безработицы, и жить в деревне становится сложно. Падает не только поток пассажиров за деньги, но и тех, у кого есть льготы. Этих пассажиров тоже становится меньше – правда не на 10%, но около 5% в год спад идет».



Другая проблема – в том, что в деревнях часто совпадают по времени курсирования общественный транспот и школьные автобусы. И люди предпочитают «договориться» с водителем школьного автобуса за полцены – лишая тем самым прибыли настоящего перевозчика. В-третьих, многие пассажиры не требуют от водителя билет за проезд, считая, что таким образом помогают водителю «заработать, чтобы прокормить семью». При этом они не осознают, что в результате таких действий ни перевозчик, ни Автотранспортная дирекция не получают точных сведений о востребованности маршрута, что впоследствии может привести к его ликвидации.



Резекненский автобусный парк также получил письмо от дирекции с просьбой обратить особое внимание на нерентабельные маршруты. Как заявил директор предприятия Василий Смуль, работа над оптимизацией маршрутов и борьба с безбилетниками уже ведется - тем более что у автопарка есть своя контрольная служба:



«Заявление есть Автотранспортной дирекции, что маршрутная сеть не будет в этом году изменяться. Она какая была на первое января, такая и будет. Здесь надо с населением больше работать – и вот эти маршруты, которые у нас на грани риска, мы смотрим, как их объединять. Если вы не взяли билет, то вы хотите закрыть свой маршрут!»



Особое внимание уделяется работе с водителями, говорит Смуль. За хорошую работу – щедрые премии, за плохую бьют рублем: «Если у него безбилетный пассажир, то он лишается 100%, это 300 евро, но всё равно рискуют. Мы пошли дальше: если контролер выявил безбилетного пассажира – контролер получает премию 50 евро».



В Автотранспортной дирекции журналистам подтвердили, что постараются сделать всё, чтобы сохранить маршруты такими как есть – возможно, сокращая число рейсов или меняя расписание движения. А также придумали нововведение, которое может стать альтернативой нерентабельным поездкам:



«Один из вариантов – ввести рейсы по требованию. Человек сообщает диспетчеру автобусной фирмы, что ему нужен такой транспорт, и этот транспорт ему обеспечивается», – поясняет глава юридического отдела Автотртанспортной дирекции Визма Леонова.



В ведомстве уже разработаны правила Кабинета министров, которые будут регулировать этот вопрос. В конце года может быть запущен первый пилотный проект.



В дирекции советуют перевозчикам готовиться к новым конкурсам с долгосрочными договорами на региональные перевозки – сокращая свои издержки и уменьшая себестоимость. Не менее важно стоит проблема стареющего автопарка. В Латгалии средний возраст автобусов – почти 20 лет, и по новым критериям комфорта они не соответствуют стандартам качества. Новые условия будут гораздо жестче. Действие краткосрочных договоров рассчитано лишь до 2021 года.