Почти треть работающих жителей Латвии в старости будут подвержены риску бедности, так как их доходы не обеспечивают достаточной пенсии, а большинство не может позволить себе делать накопления, свидетельствуют данные исследования, проведенного «SEB banka», сообщает издательство Diena.
На сегодняшний день накопления на пенсию делают 35% опрошенных, этот показатель вырос на 10% в 2016 году.
Однако то, сколько составляют их пенсионные накопления на втором уровне, знают 5% опрошенных. Стоит отметить, что среди стран Прибалтики, это самые низкие показатели.
Не выше и информированность населения о первом пенсионном уровне, которым управляет государство, сообщила руководитель Государственного агентства социального страхования Инесе Шмитиня.
Примечательно, что исследование «Swedbank» проведенное ранее, показало, что ожидания людей в отношении своей пенсии достаточно высоки — они предполагают, что она должна составить в среднем 75% от зарплаты.
Как ранее заявил демограф Илмарс Межс, отрицательный баланс демографии угробит страну и пенсионную систему.
«Если сегодня два работающих кормят одного пенсионера, то в будущем уже один работающий должен будет кормить одного пенсионера», — считает Межс, добавив, что стране срочно необходимы реформы.
«В Латвии каждый год на пенсию выходит большее число людей, чем тех, которые заходят на рынок труда».
Также представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков Теодорс Тверийонас прогнозирует, что части жителей Латвии и через 20−30 лет станут начислять очень низкие пенсии.
В будущем, те люди, которые через 20−30 лет выйдут на пенсию, а сегодня платят налоги с минимальной зарплаты или вообще не платят никаких налогов, получат еще более низкую пенсию, чем пенсия нынешняя (средняя), уверен эксперт.
По мнению Тверийонаса, такую сумму нельзя будет называть пенсией по старости, это будет просто государственное пособие.
Однако то, сколько составляют их пенсионные накопления на втором уровне, знают 5% опрошенных. Стоит отметить, что среди стран Прибалтики, это самые низкие показатели.
Не выше и информированность населения о первом пенсионном уровне, которым управляет государство, сообщила руководитель Государственного агентства социального страхования Инесе Шмитиня.
Примечательно, что исследование «Swedbank» проведенное ранее, показало, что ожидания людей в отношении своей пенсии достаточно высоки — они предполагают, что она должна составить в среднем 75% от зарплаты.
Как ранее заявил демограф Илмарс Межс, отрицательный баланс демографии угробит страну и пенсионную систему.
«Если сегодня два работающих кормят одного пенсионера, то в будущем уже один работающий должен будет кормить одного пенсионера», — считает Межс, добавив, что стране срочно необходимы реформы.
«В Латвии каждый год на пенсию выходит большее число людей, чем тех, которые заходят на рынок труда».
Также представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков Теодорс Тверийонас прогнозирует, что части жителей Латвии и через 20−30 лет станут начислять очень низкие пенсии.
В будущем, те люди, которые через 20−30 лет выйдут на пенсию, а сегодня платят налоги с минимальной зарплаты или вообще не платят никаких налогов, получат еще более низкую пенсию, чем пенсия нынешняя (средняя), уверен эксперт.
По мнению Тверийонаса, такую сумму нельзя будет называть пенсией по старости, это будет просто государственное пособие.
Или частнвй фонд не сбежит с моими накоплениями.....
Даже для нынешнего бюджета, уже сложно справляться с выплатами пенсий, а что будет с нашей экономикой через 20-30 лет .... ,ни один эксперт точно не скажет. Правительства в нашей стране, до сих пор так и не создали механизмов заработка денег, да и не стремятся к этому. А при отсутствии поступлений из производительного сектора и за транзит, единственным весомым источником пополнения бюджета, становится фискальный механизм.
Но выход для рядового обывателя, всё же существует.
Пока наша страна находится в рамках ЕС, для всех нас, существует возможность вкладывать наши накопления, в международные инвестиционные фонды. Более того, можно и налоги платить в других странах. Говорю это с уверенностью, ибо сам уже годами, поступаю именно так.
Единственная проблема, это найти надёжный инвестиционный фонд и страну, куда можно вкладывать свои накопления и налоги. Консультации специалистов стоят прилично, но (на мой взгляд) оно того стоит, ибо от этого зависит наше будущее в старости.
На мой взгляд, мы все имеем право отказать этой стране, в наших налогах и сбережениях, ибо политика страны, не способствует ни их сохранению, не говоря о приумножении.
Как говорят латыши, - "Немаки саймнекот, санемси тайсну каю".
Даже для нынешнего бюджета, уже сложно справляться с выплатами пенсий, а что будет с нашей экономикой через 20-30 лет .... ,ни один эксперт точно не скажет. Правительства в нашей стране, до сих пор так и не создали механизмов заработка денег, да и не стремятся к этому. А при отсутствии поступлений из производительного сектора и за транзит, единственным весомым источником пополнения бюджета, становится фискальный механизм.
Но выход для рядового обывателя, всё же существует.
Пока наша страна находится в рамках ЕС, для всех нас, существует возможность вкладывать наши накопления, в международные инвестиционные фонды. Более того, можно и налоги платить в других странах. Говорю это с уверенностью, ибо сам уже годами, поступаю именно так.
Единственная проблема, это найти надёжный инвестиционный фонд и страну, куда можно вкладывать свои накопления и налоги. Консультации специалистов стоят прилично, но (на мой взгляд) оно того стоит, ибо от этого зависит наше будущее в старости.
На мой взгляд, мы все имеем право отказать этой стране, в наших налогах и сбережениях, ибо политика страны, не способствует ни их сохранению, не говоря о приумножении.
Как говорят латыши, - "Немаки саймнекот, санемси тайсну каю".
Я только сказал, что есть альтернативные варианты обеспечения собственной старости. А приемлем вам такой вариант или нет, это решать вам.
И у меня есть обоснованные сомнения в том, что пополняя своими налогами бюджет, нам удастся сохранить пенсионную систему.