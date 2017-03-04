Около 250 представителей деловых кругов Латвии, России, Молдовы, Беларуси, Польши, Норвегии, Литвы и других стран прибыли на форум в Даугавпилсе. Главная тема - возможности, которые предоставляет открывшаяся в начале года Латгальская специальная экономическая зона.

Открывая конференцию, министр регионального развития Каспарс Герхардс сообщил, что уже 15 инвесторов подали заявки на участие в Латгальской экономической зоне.

На конференцию прибыли послы России, Франции, Литвы, дипломаты из других стран. На вопрос о том, могут ли регионы в нынешней политической и экономической ситуации налаживать отношения с соседями за границей, новый посол России Евгений Лукьянов сказал: «Не могут – обязаны!».

Посол Франции в Латвии Одиль Супизон сообщила, что после форума в Даугавпилсе в Риге пройдет конференция, посвященная деловому сотрудничеству двух стран.

Участникам конференции предоставлена не только информация о возможностях, связанных с использованием Латгальской СЭЗ, а также и сведения о государственных и муниципальных программах поддержки предпринимателей.