2 марта в 11.30 в Даугавпилсе произошло ЧП, в результате которого человек получил травмы.

Как сообщает полиция, на территории одного из городских магазинов мужчина 1961 г.р. , управляя погрузчиком, наехал на пешехода - мужчину 1948 г.р. Последний был доставлен в больницу с травмой.

Причиной случившегося стала невнимательность водителя погрузчика.