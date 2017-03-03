В Вильнюсе 25 феврале прошел крупный международный турнир по брейк-дансу, на котором выступили танцоры команды «Factory Kingz» из Даугавпилса.

Троим парням удалось попасть в четверку в батлах один на один.



Ксения Межуева вышла в финал и в итоге заняла втрое место. В борьбе за «бронзу» выступление Марата Гатьятулина больше впечатлило, чем действия его одноклубника Глеба Зенкова.



Ребят подготовил тренер Анджей Зачиняев.