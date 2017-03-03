В Даугавпилсском Центре искусств Марка Ротко открыты к осмотру шесть новых выставок, которые по общей тематике размывают границы времени и пространства. Чтобы позволить их осмотреть каждому, в эту субботу, 4 марта, Центр намерен значительно снизить свои входные цены.

В этот день все шесть сменных выставок будут представлены к осмотру только за 1,50 евро. А постоянная экспозиция Центра Ротко «Марк Ротко. Жизнь и творчество» с оригиналами работ художника будет доступна за 3,00 евро.



В настоящее время Центр Ротко предлагает к осмотру следующие выставки:



Сигита Даугуле, Янис Лиепиньш «В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»;



Сигне Ванадзиня «КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА?»;



Лиена Бондаре, Владислав Гришин, Паулис Лиепа, Кате Сержане, Марис Субачс, Дарта Стафецка «ГРАФИКА»;



Патрик Пелтье (Франция) «ВОЗРОЖДЕНИЕ»;



Иева Наглиня «ОТБРОШЕННЫЕ»;



Юбилейная выставка Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства «САУЛЕС СКОЛА — ОТ ЭТНОГРАФИИ ДО ДИЗАЙНА».