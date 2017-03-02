Правительство одобрило очередной план мер по борьбе с безработицей. Одно из нововведений подразумевает, что спустя полгода после получения статуса безработного Агентство занятости сможет предлагать человеку не только работу по его профессии, но и малоквалифицированную. И он должен будет согласиться, в противном случае - лишится статуса., сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».
Цель нововведений – мотивировать безработных быстрее вернуться на рынок труда, а не ждать лучших времен. Специалисты говорят, что это лишь начало, ведь дальше человеку в статусе безработного придется еще тяжелее.
Отметим, что как и многие нововведения правительства, это тоже ударит больше всех именно по Латгалии, т.к. в нашем регионе уже много лет самый высокий уровень безработицы. Это единственный стабильный показатель в Латгалии. В Даугавпилсе без работы остаются 12% жителей. Но так как это официальные числа, а безработные у нас не идут регистрироваться, если это не несет хоть какой-то выгоды, то можно предположить, что реальное число безработных в городе еще выше. С введением изменений многие из них "переквалифицируются" в малоуимущих, т.к. низкоквалифицированная работа, на которую правительство планирует обязать людей соглашаться, предполагает мизерные зарплаты. Уровень бедности в регионе от этого только вырастет.
Экономист Дайнис Гайшпуйтис говорит, что введение новых норм - это только начало. Дальше - быть безработным станет еще тяжелее. Придется отчитываться за каждое действие и доказывать, что пособие ему платят не зря. И нормы, которые ему придется соблюдать, ужесточатся.
Отметим, что как и многие нововведения правительства, это тоже ударит больше всех именно по Латгалии, т.к. в нашем регионе уже много лет самый высокий уровень безработицы. Это единственный стабильный показатель в Латгалии. В Даугавпилсе без работы остаются 12% жителей. Но так как это официальные числа, а безработные у нас не идут регистрироваться, если это не несет хоть какой-то выгоды, то можно предположить, что реальное число безработных в городе еще выше. С введением изменений многие из них "переквалифицируются" в малоуимущих, т.к. низкоквалифицированная работа, на которую правительство планирует обязать людей соглашаться, предполагает мизерные зарплаты. Уровень бедности в регионе от этого только вырастет.
Экономист Дайнис Гайшпуйтис говорит, что введение новых норм - это только начало. Дальше - быть безработным станет еще тяжелее. Придется отчитываться за каждое действие и доказывать, что пособие ему платят не зря. И нормы, которые ему придется соблюдать, ужесточатся.
Толи ещё будет после развала ЕС. Это лишь цветочки...
Коллеги, подскажите пожалуйста, могу ли я претендовать на пособие по потери кормильца?
Вот уверена, что будет так - алкашня и горластое цыганье как сидели на пособиях, так и дальше будут сидеть, никто же не захочет с ними связываться. Зачем инспектору скандалы? А как эти категории начнут орать, если их статуса лишить, это же автоматически и статус малоимущего отнимут, да они за такое в драку полезут. Поэтому отыгрываться и создавать видимость работы будут на тех, кто смирный - на вчерашних школьниках, на женщинах, на людях спокойных и воспитанных. Так что скоро посудомойки с 2-мя высшими станут нашей реальностью. Ну или люди просто останутся без средств. В начале расплодили наглое стадо, живущее на всем готовом за счет работающих, а теперь не знают как все дырки в бюджете заполнить. Для начала бы лучше перетрясли тех "малоимущих" клиентов социалки, которые по два раза в год за границу на отдых летают.
Вот уверена, что будет так - алкашня и горластое цыганье как сидели на пособиях, так и дальше будут сидеть, никто же не захочет с ними связываться. Зачем инспектору скандалы? А как эти категории начнут орать, если их статуса лишить, это же автоматически и статус малоимущего отнимут, да они за такое в драку полезут. Поэтому отыгрываться и создавать видимость работы будут на тех, кто смирный - на вчерашних школьниках, на женщинах, на людях спокойных и воспитанных. Так что скоро посудомойки с 2-мя высшими станут нашей реальностью. Ну или люди просто останутся без средств. В начале расплодили наглое стадо, живущее на всем готовом за счет работающих, а теперь не знают как все дырки в бюджете заполнить. Для начала бы лучше перетрясли тех "малоимущих" клиентов социалки, которые по два раза в год за границу на отдых летают.
Может стоит сразу рассмотреть вариант, при котором страну обнести колючей проволокой и ввести понятие "Принудительный и рабский труд" и аннулировать на хер права человека на достойный труд, свободу выбора и право на определение?
Смотрите ребята не заигрывайтесь, ибо как только выезжать из страны станет дороже. чем снести этот ублюдочный режим, вам пиздец.
Может стоит сразу рассмотреть вариант, при котором страну обнести колючей проволокой и ввести понятие "Принудительный и рабский труд" и аннулировать на хер права человека на достойный труд, свободу выбора и право на определение?
Смотрите ребята не заигрывайтесь, ибо как только выезжать из страны станет дороже. чем снести этот ублюдочный режим, вам пиздец.
Судя по эскалации военных подразделений и земессардзе, власти готовы к подобному развитию событий.
Могут быть лишь стихийные бунты, которые тут же подавят, списав их на провокации восточного агрессора.