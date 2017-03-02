Для жителей поселка Медуми Даугавпилсского района географически ближе литовский Зарасай. Участок дороги, который отремонтировали от литовско-латвийской границы до поселка сделал дорогу к соседям, если не ближе, то комфортней, рассказывает Латгальская студия Латвийского радио 4.

От поселка Медуми Даугавпилсского края до литовского Зарасая 7 километров, до Даугавпилса – 18 км. Местные жители уже давно определились со своими приоритетами. Что покупать в Зарасае, а что в Даугавпилсе.



«Хорошо, что нам близко. До Зарасая 7 километров. В магазины ездим, на базар по пятницам. Нас это устраивает. Дорога туда прекрасная – новую сделали, несколько минут и мы уже там, - рассказывает главный бухгалтер Медумского волостного управления Леонгина Божко, - Раз в неделю точно едем. За продуктами, за хлебом. Товары у них другие, не наши, и цена немного ниже».



Екатерина Соловей проживает в Даугавпилсском крае, а в Медуми приезжает на работу. Поездки в Зарасай для девушки не редкость: «Цены в чем-то ниже, в чем-то такие же. Меня привлекает удобство расстояния, хотя я живу ближе к Даугавпилсу. После работы удобно съездить за покупками, есть, где поставить машину. Для меня актуальна молочная продукция. Там дешевле и по качеству лучше – творог, сметана, молоко, сыр. Хлеб больше латвийский нравится. Мы едем только потому, что ближе и удобней».



Вхождение Латвии в Шенген больше способствовало поездкам в Литву. Раньше наличие паспортного контроля останавливало, так как час – полтора на границе – потерянное время, если надо было сгонять по мелочам.



«Не надо долго стоять на границе, а если пограничный пост, то только паспорт покажешь и все. 4-5 минут и мы в Зарасае. В обеденное время успеваем заехать туда и обратно вернуться, - рассказывает Леонгина Божко, - Едем в субботу другой раз в Зарасай. Много встречаем латвийских машин, а из Литвы литовские номера в Даугавпилс, как я понимаю, потому что у них не такого базара, а наши едут за продуктами. У каждого свои плюсы никто не страдает».



Существенных преимуществ поселку нахождение рядом с границей не дает. Свои ограничения накладывает нахождение в зоне природоохранной территории. Поэтому основное направление развития волости - место летнего отдыха. Жители Литвы, несмотря на развивающуюся инфраструктуру в Зарасае, частые гости на Медумском озере, рассказывает Екатерина: «Это актуально в летнее время. У нас парк, озеро, реновация дорожки была к озеру и в летнее время, насколько я могу судить, как не житель и как наш руководитель говорит, что тут даже очень много машин. Как сама часто гуляю по парку летом, то иногда приходится слышать литовскую речь».



На обратной стороне границы в Зарасае рядом с местным торговым центром парковка была забита машинами. Соотношение литовских и латвийских номеров приблизительно 50 на 50.



Перед входом в магазин удалось поговорить с одним из местных жителей по имени Витаутас. Жена у Витаутса из Латвии: «Даугавпилс недалеко, можно съездить. Моя жена из Латвии. В Айзкраукле теща жила, раньше надо было визы, а сейчас все свободно, валюта одна. Некоторые продукты латыши едут у нас покупать, а мы некоторые берем в Латвии. Разные товары есть. Считается, что у нас что-то дешевле, так люди говорят».



Кроме продуктов питания латвийцы едут в Зарасай отдыхать. Особенно летом. За несколько лет вокруг Зарасайского озера создана комфортная инфраструктура и многие жители Даугавпилса в жаркие дни отправляются к соседям.



Мэр Зарасая Николай Гусев рассказал, что туризм – основная отрасль, которая работает в городе, так сложилось исторически и самоуправление продолжает поддерживать этот образ: «Если говорить, что я из Зарасая, то это можно сразу ассоциировать, что я из края озер.»



Зарасай в силу географической близости давно сотрудничает как с Даугавпилсом, так и с Даугавпилсским краем, реализуя совместные проекты. Однако не только это сближает приграничные муниципалитеты, рассказывает Николай Гусев: «Даугавпилс является вторым городом после Риги и, мы больше проводим там время в разных сферах – театр, концерты, спортивные мероприятии и услуги по большим комплексам, как олимпийский центр, ледовая арена».



Максимальная прозрачность границ, по мнению руководителя Зарасая, также повлияла на развитие взаимоотношений: «Хоть и один тот же евро, но люди приезжают за продуктами к нам – молочные продукты и другие, связанные с культурным наследием – цепеллины. Нам ближе съездить в Даугавпилс купить какую-то вещь, чем ехать в Вильнюс».



Легендарную латвийскую баскетболистку Ульяну Семенову можно назвать связующим звеном Зарасая и Медумской волости. Родиной спортсменки является Медумская волость, а место рождения Зарасай.