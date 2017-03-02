В договоре между Даугавпилсской городской думой и оператором по вывозу мусора Clean R предусмотрены критерии неисполнения условий договора. Это пояснило Министерство среды и регионального развития, комментируя ситуацию с фактическим несоответствием вывезенных из Даугавпилса бытовых отходов в кубометрах сданным на полигон в тоннам.

В министерстве также сообщили, что стороны сейчас должны дать оценку, соблюдаются ли условия, и были ли существенные изменения в предоставляемой услуге, после чего нужно оценить возможность расторжения договора и объявления нового конкурса.



В 2014 году вице-мэр Даугавпилса Петерис Дзалбе провёл конкурс на обхозяйствование бытовых отходов. Победителем была объявлена фирма "Clean R" (ранее "L&T"), предложившая самую низкую цену за вывоз 1m3 (одного кубометра) мусора - 8,8451 евро (с НДС), установив, что в одном кубометре должно быть 160 килограмм мусора, т.е. цена за вывоз одной тонны составляет 55,2849 евро (с НДС).



На этих условиях 9 мая 2014 года мэр Даугавпилса Янис Лачплесис (Единство/Латгальская партия) подписал с SIA "Clean R" договор сроком на три года.



Последующие расчеты показали, что счета жителям выставлялись не за вывезенный вес, а за вывезенные - кубометры, учёт которых Даугавпилсская дума не вела и не контролировала.



Так в 2015 году, по данным "Clean R", из Даугавпилса было вывезено 219 948 m3 бытовых отходов, однако, на свалку привезли только 25 136,17 тонн мусора. Это в пересчете на тонны по установленному оператором коэффициенту (160кг в 1m3) означает, что порядка 10 055,51 тонн мусора, за которые жителям были выставлены счета, до свалки не доехало. Умножаем 10 055,51 «пропавших» тонн мусора на 55,2849 евро = 555 917,86 евро переплата за не полученную услугу.



В 2016 году, по данным "Clean R", было вывезено 241 054 m3 бытовых отходов. Как и годом ранее, до свалки доехало только 30 312,32 тонн мусора. Это в пересчете на тонны по коэффициенту (160кг в 1m3) означает порядка 8256,32 тонн мусора, за которые жителям были выставлены счета - до свалки не доехало. Умножаем 8256,32 на 55,2849 = 456 449,82 евро переплата, за не полученную услугу.



Получается, что за 2015 и 2016 год горожан обманули на 1 миллион евро?