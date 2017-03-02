«Времена года» - под таким названием в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) 3 марта 2017 года откроется выставка картин Ассоциации свободных художников Латгалии. Ценители прекрасного смогут полюбоваться сюжетами и пейзажами на тему всех времен года, послушать стихи и песни на белорусском языке.

Инициатором и идейным вдохновителем столь значительного для творческих людей события являются руководитель Ассоциации Мария Сафронова и Центр белорусской культуры, где проводится очень много разноплановых творческих мероприятий, в том числе выставки художников как Даугавпилса, так и Латгалии. Творческих людей привлекает царящая в Белорусском доме атмосфера искренности, душевности, толерантности.

На выставке будут представлены работы 7 членов Ассоциации свободных художников Латгалии: Марии Сафроновой, Анастасии Сазанковой, Татьяны Рускуле, Ларисы Сергеевой, Ефросиньи Леле, Оксаны Лабецкой, Жанны Буковской. Каждый из представленных художников - яркая и многогранная творческая личность, обладающая многими способностями и талантами. Их работы объединены темой разных времен года.

Выставка «Времена года» будет открыта для всех желающих до 31 марта 2017 года (с 9.00 до 17.00) по адресу ДКХ, ул.Смилшу, 92, 3 этаж, 305 каб..

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