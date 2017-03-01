Даугавпилс 26 февраля принимал открытый чемпионат Латвии по фехтованию U17, являвшийся одновременно отбором для национальной команды на чемпионат мира среди кадетов, который пройдет в апреле в Пловдиве (Болгария).

У девушек «золото» уехало в Вильнюс, «серебро» у Юлианы Бижане. Третьи места взяли Марта Добкевич и Нелли Михеева.



У парней чемпионство оформил Даниэль Зленко, выигравший в финале у гостя из Вильнюса. «Бронза» у Даниэля Логинова и Андрея Микуцкого.