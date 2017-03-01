4 марта в 9 городах Латвии объединятся больше ста ценителей активного образа жизни на первую в этом году тренировку по бегу. Таким образом, к новому беговому сезону и рекордам одновременно будет двигаться вся Латвия.

Мероприятие начнется в Риге, а затем захватит всю Латвию. Всего в беге примут участие 8 городов, Даугавпилс начнет забег в 14:00 у магазина Sportland (Ditton nams).



Участие в акции бесплатное, регистрироваться на него заранее также не нужно.

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