Дело женщины 1990 г.р. об угрозе взрыва вблизи одного из банков Даугавпилса в конце марта планируют передать в прокуратуру, сообщили в Латгальском региональном управлении Госполиции.

Об угрозе взрыва женщина сообщила 12 июля прошлого года. Уже на следующий день ее задержали за ложное сообщение. Женщина призналась, что совершила преступление. Объясняя свой поступок, она рассказала следователям, что задолжала некую сумму одному своему знакомому, но не могла рассчитаться. В тот день она должна была перечислить на банковский счет того самого знакомого деньги, но их у нее не было. Тогда ей и пришла в голову идея сообщить службам безопасности о будто бы ожидаемом взрыве вблизи банка, что приостановить работу финансового учреждения.



Она позвонила в службу спасения по телефону и сообщила, что примерно через пол часа в центре Даугавпилса в здании у площади Виенибас произойдет взрыв.



Полиция, получив предупреждение, незамедлительно выехала на место и провела все необходимые действия: огородила территорию, перекрыла движение в квартале, эвакуировала людей из зданий и обследовала территорию. Однако никаких подозрительных предметов обнаружено не было.



В связи с произошедшим полиция возбудила дело о заведомо ложном сообщении об установке взрывчатого вещества. Звонившую женщину нашли быстро. Дело в конце марта передадут в прокуратуру. Виновнице ЧП грозит лишение свободы на срок до 1 года, принудительные работы или денежный штраф.