Агентства по недвижимости наблюдают новую тенденцию в ценах на жилье — квартиры в столице стоят столько же, сколько и во многих других городах страны. Раньше всегда было так, что в столице цены очень высокие, а в городах вблизи столицы и даже дальше они намного меньше. Сейчас ситуация изменилась. «Скажем, однокомнатная квартира в центре Риги стоит примерно 35 тыс. евро, двухкомнатная — около 40 тыс., трехкомнатная квартира — примерно 60 тыс. евро. Ситуация в таких городах, как Валмиера, Цесис, Огре, Лиепая и Елгава — очень близка к этим ценам», — рассказывает агент по недвижимости Кристине Дакуле.

Как отмечает председатель правления агентства по недвижимости Айгар Зариньш, развиваются небольшие города, там есть своя микроэкономика. Таких экономически активных городов несколько — Вентспилс, Лиепая, Валмиера.

В стороне от рынка недвижимости держится Латгалия.



Цены на квартиры там на порядок ниже, но и активного спроса на них не видно.



«Там есть несколько больших городов, таких как Даугавпилс, Резекне и Екабпилс, но они стагнируют, ничего особенного там не происходит уже десять лет. Там, конечно, есть рынок, что-то продается и покупается, но очень неактивно», — заключает Айгар Зариньш.



Специалисты добавляют, что тенденция к децентрализации будет сохраняться.