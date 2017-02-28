В минувшее воскресенье в Брунавской волости Латвии пограничники задержали российского гражданина с поддельными документами, объявленного в розыск полицией Финляндии, сообщили в Госпогранохране.

Пограничники остановили рейсовый автобус, следовавший из Кельна. При проверке документов один из пассажиров предъявил пограничникам поддельную литовскую идентификационную карту и водительское удостоверение.



Мужчина признался, что является гражданином России и у него был вид на жительство в Финляндии. Пограничники же выяснили, что действительного вида на жительство в Финляндии у него нет, и в отношении него действует запрет на въезд и пребывание на территории стран Шенгенской зоны. Причем оказалось, что мужчина объявлен полицией Финляндии в розыск.

Начат уголовный процесс об использовании поддельных документов и о незаконном пересечении государственной границы.



Мужчина 1963 г. рожд. помещен в полицейский изолятор временного содержания.