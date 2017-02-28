5 мая в Германии и Франции стартует чемпионат мира по хоккею. В рамках подготовки к мировому первенству сборная Латвии, которую в этом году возглавил канадский специалист Боб Хартли, проведет 10 контрольных матчей. По две по две игры со сборными Швеции, Беларуси, Франции, Германии и олимпийской сборной России.

Две игры из этого цикла сборная проведет в Даугавпилсе. 7 и 8 апреля латвийцы сыграют с Белоруссией в рамках турнира «Euro Hockey Challenge». Все матчи сборной всегда происходили в Риге, правда в прошлом сезоне впервые за пределами столицы национальная команда гостила в Лиепае. Наступила очередь Даугавпилса.



На уровне сборных в Даугавпилсе играли в год открытия. В ноябре 1999 года состоялось два матча между сборными Латвии и Украины U18. Другими значимыми хоккейными событиями в Даугавпилсе были матчи между рижским и минским «Динамо» в 2009 и 2013 годах.



Вместимость ледовой арены Даугавпилса – 1234 сидячих и 750 стоячих мест.



Сборная Латвии в групповом турнире чемпионата мира сыграет с командами России, США, Швеции, Италии, Словакии и Дании.