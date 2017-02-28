Министерство здравоохранения намерено привлечь медиков к работе за пределами Риги. Для этого им будут ежемесячно доплачивать.

Минздрав намерен ввести единовременные компенсации и ежемесячные доплаты для медицинских работников, которые будут работать на расстоянии более 60 км от Риги — и в практиках семейных врачей, и в стационарах, и в амбулаторной психиатрии и в службе неотложной помощи.



Размер компенсации может составить пять месячных зарплат, кроме того, предусмотрена дополнительная компенсация в размере одной месячной зарплаты за каждого члена семьи, чтобы на работу в регионы ехали и семейные люди. Кроме того, в течение первого года работы медикам будут доплачивать и ежемесячно — по 200 евро. В первую половину второго года — 70% этой суммы, полгода после — 30%.



До 2023 года на выплату компенсаций планируется выделить 10 млн евро, из них 8,5 млн — из средств еврофондов. За счет этой программы в регионы до конца 2023-го хотят привлечь 1,5 тысячи докторов.



Часть самоуправлений уже сейчас обещает врачам обеспечить не только транспорт и место жительства, но и чтобы у их детей были места в детских садах самоуправлений. Например, в Даугавпилсе уже около 10 лет работает программа поддержки, которая предусматривает возможность молодым специалистам получать квартиры.